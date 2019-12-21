هذه هي حال الطرقات صباح اليوم السبت

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أشارت غرفة التحكم المروري إلى أن وضع الطرقات صباح اليوم السبت 21 كانون الأول 2019 هو كالتالي:
- اوتوستراد صور صيدا بيروت سالك.
الطرقات المقطوعة ضمن نطاق حلبا عكار :
-ساحة حلبا
-المحمرة
-ساحة العبدة
-البيادر
- السنديانة جزئياً
-مفرق كوشا.
الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع:
-تعلبايا
-سعدنايل
-المرج
-اوتوستراد زحلة
- جديتا العالي
-كامد اللوز - جب جنين
-غزة
- مفرق الصويري
- مفرق راشيا المصنع
- كسارة
الطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس :
- ساحة النور
-البداوي
- البالما
-التبانة تحت جسر المشاة
-دوار الميناء
- اوتوستراد القلمون تحت جسر المشاة
و الطريق البحرية نحو طرابلس سالكة