هذه هي حال الطرقات صباح اليوم السبت

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أشارت غرفة التحكم المروري إلى أن وضع الطرقات صباح اليوم السبت 21 كانون الأول 2019 هو كالتالي:

- اوتوستراد صور صيدا بيروت سالك.

الطرقات المقطوعة ضمن نطاق حلبا عكار :

-ساحة حلبا

-المحمرة

-ساحة العبدة

-البيادر

- السنديانة جزئياً

-مفرق كوشا.

الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع:

-تعلبايا

-سعدنايل

-المرج

-اوتوستراد زحلة

- جديتا العالي

-كامد اللوز - جب جنين

-غزة

- مفرق الصويري

- مفرق راشيا المصنع

- كسارة

الطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس :

- ساحة النور

-البداوي

- البالما

-التبانة تحت جسر المشاة

-دوار الميناء

- اوتوستراد القلمون تحت جسر المشاة

و الطريق البحرية نحو طرابلس سالكة