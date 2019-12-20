الحسن تناشد المحتجين في كورنيش المزرعة وطرابلس الإحتكام لدعوة الحريري والخروج من الشارع

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صدر عن وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن البيان التالي:
"تشهد بعض المناطق وخصوصًا في كورنيش المزرعة وطرابلس حركة اضطرابات ومناوشات تخللها إطلاق مفرقعات ورمي حجارة باتجاه الجيش والقوى الامنية.
ازاء هذا الوضع، فان وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن تناشد الشباب المحتجين في هذه المناطق اخلاء الطرق والساحات درءا للأخطار والفتن، والاحتكام الى دعوة الرئيس سعد الحريري بالخروج من الشوارع فورًا ايمانا منه بدولة المؤسسات وحفاظا على السلم الأهلي ومبدأ الاعتدال الذي لطالما انتهجه الرئيس الحريري".