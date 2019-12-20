الحسن تناشد المحتجين في كورنيش المزرعة وطرابلس الإحتكام لدعوة الحريري والخروج من الشارع

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صدر عن وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن البيان التالي‎:‎

‏"تشهد بعض المناطق وخصوصًا في كورنيش المزرعة وطرابلس حركة اضطرابات ومناوشات ‏تخللها إطلاق مفرقعات ورمي حجارة باتجاه الجيش والقوى الامنية‎. ‎

ازاء هذا الوضع، فان وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن تناشد ‏الشباب المحتجين في هذه المناطق اخلاء الطرق والساحات درءا للأخطار والفتن، والاحتكام الى ‏دعوة الرئيس سعد الحريري بالخروج من الشوارع فورًا ايمانا منه بدولة المؤسسات وحفاظا على ‏السلم الأهلي ومبدأ الاعتدال الذي لطالما انتهجه الرئيس الحريري"‏‎.‎