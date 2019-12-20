مخزومي : للحفاظ على سلمية الحراك وتجنب المواجهة مع الجيش والقوى الأمنية

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ضمن سلسلة لقاءات منتدى الحوار، استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي فعاليات بيروتية في بيت البحر، حيث جرى البحث بأوضاع البلد. ووضع النائب مخزومي الحاضرين في أجواء الاستشارات النيابية الملزمة التي جرت أمس وانتهت بتكليف الدكتور حسان دياب تشكيل الحكومة الجديدة.

وتحدث النائب مخزومي فأجرى جولة أفق في الأوضاع السياسية والاقتصادية والتحديات الاجتماعية والمعيشية التي يواجهها اللبنانيون، مؤكداً على ضرورة أن يكون على رأس أولويات الرئيس المكلف تنفيذ خطة اقتصادية إنقاذية لمواجهة الاستحقاقات القادمة.

وشدد مخزومي على ضرورة استعادة دور بيروت الريادي والجامع، ونبذ المذهبية والطائفية والعمل على حماية العيش المشترك والسلم الأهلي، رافضاً جميع أشكال التحريض الطائفي الذي شهده البلد في الأيام الأخيرة.

ودعا أخيراً إلى الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي، وتفويت الفرصة على المندسين أو أصحاب المصالح السياسية المعروفة، وتجنب المواجهة مع الجيش والقوى الأمنية، خصوصاً في منطقة الطريق الجديدة.