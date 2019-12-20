أسود: "الولد ولد... لو حكم بلد"

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علّق عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، على الاحداث التي تشهدها منطقة كورنيش المزرعة بين الجيش اللبناني وعدد من المحتجين على تكليف الرئيس حسان دياب لتشكيل الحكومة.



وكتب أسود في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": هذا التوتر المفتعل لا يقوي الشروط ولا يعيد عقارب الساعة الى الوراء، وهذا يثبت الصبيانية السياسية المحفوفة بجنون التعلق بالسلطة حتى إشعال الفتنة باسم الحقوق المهدورة".



واضاف: "تدعون الإعتدال وتتمنون الإقتتال بإسم المستقبل الرديء".

واعتبر أسود أن "ما يفعلونه هو "الولد ولد لو حكم بلد أو حرق البلد"، هزلية".