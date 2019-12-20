مديرية التوجيه في الجيش اللبناني توضح

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 20 /12 /2019 وأثناء قيام دورية من الجيش بإعادة فتح طريق الناعمة لتسهيل حركة التنقل، أقدم عدد من المعتصمين على رشق عناصر الدورية بالحجارة، ما اضطر العسكريين إلى إطلاق النار في الهواء واستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، وقد فُتح الطريق جزئياً، ويتم العمل على إعادة فتحه كلياً.

وفي منطقة كورنيش المزرعة، أصيب 7 عسكريين بجروح، بعدما تعرضوا للرشق بالحجارة من قبل معتصمين حاول بعضهم تفريغ حمولة شاحنة من الردميات والأتربة وسط الطريق لإقفاله وإعاقة حركة المواطنين.

وما زالت وحدات الجيش تعمل على فتح الطريق وإعادة الوضع الى طبيعته.