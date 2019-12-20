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أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة في بيانٍ، انه "تم الإفراج عن سيدة عراقية محتجزة في مطار بيروت".



وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، إنه "بعد إقامة سيدة عراقية لمدة معينة لأغراض العلاج في بيروت، وبقاء مبلغ مالي بذمتها تم احتجازها ب‍مطار بيروت".



وأضاف أنه "بمتابعة السفارة العراقية في بيروت، تم الإفراج عن السيدة العراقية المحتجزة ومن معها وتخفيض المبلغ المتبقي بذمتها الى النصف بعد جهود السفارة عبر التنسيق مع مكتب وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال جميل جبق".

وأوضح الصحاف، أنه "تمت متابعة موضوع السيدة مع السفارة العراقية في لبنان، التي أرسلت بدورها كادراً الى مطار بيروت للتنسيق مع السلطات في المطار، واستضافت السيدة وابنتها في مبنى السفارة".