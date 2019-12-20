رئيس الجمهورية: مسار تشكيل الحكومة بدأ بتسمية الرئيس المكلف وستتألف من فريق عمل منسجم قادر على مواجهة الظروف الصعبة

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ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية السفير ديفيد هيل الذي استقبله ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان مسار تشكيل الحكومة الجديدة بدأ ليل امس مع تسمية الرئيس المكلف الدكتور حسان دياب، وستكون امام هذه الحكومة مهمات كثيرة ابرزها اجراء الاصلاحات المطلوبة، لا سيما وانها سوف تتألف من فريق عمل منسجم قادر على مواجهة الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، سياسياً واقتصادياً. وتمنى الرئيس عون على الولايات المتحدة الاميركية ان تشارك مع المجموعة الدولية لدعم لبنان، منوّهاً خصوصاً بالمساعدة التي تقدمها الى الجيش اللبناني عتاداً وتدريباً.



وخلال الاجتماع الذي حضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، والقائم بالاعمال الاميركي في بيروت السيد داني ديتون، اكد الرئيس عون على ان التحركات الشعبية القائمة حالياً تتوافر لها الحماية الامنية اللازمة، انطلاقاً من المحافظة على حرية التعبير من دون قطع الطرق وشل تنقل المواطنين لان ذلك يتعارض مع القوانين والاعراف الدولية التي تضمن حرية الآخرين، لافتاً الى ان مطالب "الحراك الشعبي" تلقى منه كل دعم، ولذلك دعا المشاركين فيه الى الحوار للاتفاق على النقاط الاصلاحية الضرورية، وانه لا يزال ينتظر التجاوب مع هذه الدعوة.



وشدد رئيس الجمهورية على ان مسيرة مكافحة الفساد التي بدأت من ثلاث سنوات مستمرة وبزخم، وان الاجراءات تتوالى لمعاقبة المرتكبين، لا سيما وان الحراك تجاوز الخطوط الحمر التي كان يرفعها بعض النافذين والمستفيدين من الفساد وباتت عملية المكافحة افضل.



وعن الوضع في الجنوب، اكد الرئيس عون على تمسك لبنان بالمحافظة على الاستقرار على الحدود والالتزام بالقرار 1701، لافتاً الى ان دخول باخرة يونانية المياه الاقليمية اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، شكّل انتهاكاً للسيادة اللبنانية، وقد طلب لبنان من الامم المتحدة القيام بالتحقيقات اللازمة. وجدد الرئيس عون مطالبة الولايات المتحدة بالمساعدة في اقناع اسرائيل الالتزام بترسيم الحدود البحرية وذلك بهدف تثبيت الهدوء والاستقرار في الجنوب.



تصريح هيل

وبعد انتهاء اللقاء، ادلى السفير هيل بالتصريح التالي:

"انا في لبنان اليوم بناءً على طلب وزير الخارجية مايك بومبيو، للقاء القادة اللبنانيين من اجل البحث في الأوضاع الحالية هنا. وتعكس زيارتي هذه قوة الشراكة بين بلدينا، وإنني هنا لاحثّ القادة السياسيين في لبنان على الالتزام وإجراء إصلاحات هادفة ومستدامة يمكنها أن تقود إلى لبنان مستقر ومزدهر وآمن، وكان ذلك مضمون المحادثة التي اجريتها للتو مع الرئيس عون. لقد حان الوقت لترك المصالح الحزبية جانباً والعمل من أجل المصلحة الوطنية، ودفع عجلة الإصلاحات وتشكيل حكومة تلتزم وقادرة على إجراء تلك الإصلاحات، وليس لدينا اي دور في قول من الذي ينبغي ان يتولى رئاسة الحكومة وتشكيلها، او بالاحرى اي حكومة".



إن الاحتجاجات الجامعة وغير الطائفية والسلمية إلى حد كبير على مدى الأيام الـ 65 الماضية، تعكس مطلب الشعب اللبناني الطويل الامد في اصلاح اقتصادي ومؤسساتي، والى حكم أفضل، ومن أجل وضع حد للفساد المستشري.

إن الولايات المتحدة تدعو القوى الأمنية إلى مواصلة ضمان سلامة المتظاهرين أثناء مشاركتهم في المظاهرات السلمية، والى ضبط النفس من قبل الجميع. فليس هناك مكان للعنف في الخطاب المدني.



وان الولايات المتحدة تريد للبنان وشعبه- كل شعبه- النجاح، وسوف تستمر في كونها شريكًا ملتزمًا في هذا الجهد."

وزير الدولة للشؤون الخارجية اليابانية

الى ذلك، استقبل الرئيس عون، في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، وزير الدولة للشؤون الخارجية اليابانية السيد كيسوكي سوزوكي keisuke Suzuki والوفد المرافق، وعرض معه العلاقات اللبنانية- اليابانية وسبل تطويرها في المجالات كافة. وشكر الرئيس عون السيد سوزوكي على الدعم الذي تقدمه اليابان للبنان في مجالات عدة، عارضا للاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها البلد حاليا، مؤكدا على ترحيب لبنان بالمساعدات التي تقدمها الدول الصديقة له وفي مقدمها اليابان، ولاسيما في مجالات مشاريع الاستثمار والبنى التحتية. واعرب الرئيس عون في هذا المجال عن امله في ان تنضم اليابان الى مجموعة الدول الداعمة للبنان.



وتناول رئيس الجمهورية موضوع النازحين السوريين، عارضا للتداعيات التي سببها وجود اكثر من مليون و 500 الف نازح سوري على الاراضي اللبنانية، مشددا على ضرورة عودة النازحين.



وشكر الرئيس عون الوزير سوزوكي على دعم بلاده لانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"، متمنيا ان تكون اليابان من اوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الثنائية للتعاون في هذا المجال.

وفي السياق الحكومي، اعرب الرئيس عون عن الامل في ان يتم تشكيل الحكومة الجديدة قريبا، بعد الخطوة الاولى بتكليف الدكتور حسان دياب رئاستها.



وكان السيد سوزوكي نقل الى الرئيس عون استعداد اليابان لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، محييا الدور الذي يلعبه لبنان في محيطه والعالم، شاكرا الدعم الذي تلقاه بلاده من لبنان في المحافل الدولية. واشار الى استعداد بلاده لمتابعة انشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"، لاسيما وان اليابان كانت من الدول التي صوتت على قرار الامم المتحدة بإنشائها.



برقية الحبر الاعظم

من جهة اخرى، تلقى رئيس الجمهورية برقية تهنئة بعيد الاستقلال من الحبر الأعظم البابا فرنسيس جاء فيها:

"في الوقت الذي احتفلت فيه الجمهورية اللبنانية بعيد الاستقلال، يطيب لي ان اعبّر لكم عن احّر التهاني، رافعاً الدعاء لكي يواصل بلدكم السير على درب بناء مجتمع عادل، حيث للحوار فيه كما للاخوة المكانة الابرز."



واضاف الاب الاقدس: "اني اؤكد لكم على الدعم المتواصل للكرسي الرسولي من اجل السلام والاستقرار في وطن الارز الغالي على قلبي، كما وفي المنطقة بأسرها. وانطلاقا من هذا التأكيد، يطيب لي ان اوكلكم ومعاونيكم وجميع اللبنانيين الى عناية الرب القدير."