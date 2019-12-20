إشكال كبير بين المتظاهرين والجيش في كورنيش المزرعة وسقوط جرحى

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اعتراضًا على تكليف حسّان دياب، قطع عدد من المتظاهرين المناصرين للرئيس سعد الحريري الطريق عند جامع عبد الناصر - كورنيش المزرعة، ما أدى الى اشتباكات بينهم وبين الجيش.



وفي حين أطلقت الهتافات المؤيدة للحريري، سجّل رمي للحجارة ما أدى الى سقوط أكثر من إصابة في صفوف الجيش.



ولاحقًا، استقدم المتظاهرون شاحنة مليئة بالسواتر الترابية، إلا ان الجيش منعها من التقدم وإفراغ حمولتها في وسط الطريق.



وفي هذا السياق، وجه الحريري في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، نداءً عاجلاً الى مناصريه الانسحاب من الطريق، وكتب : "يلي فعلًا بحبني يطلع من الطرقات فورًا".