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قداس عيد الميلاد السنوي من تنظيم مراكز الكفاءات التأهيلية

20
DECEMBER
2019
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نظَّمت يوم الخميس مراكز الكفــاءات التأهيلية العشرة قداس عيد الميلاد السنوي والذي أحياه الأب دونيس مايير، نائب رئيس مدرسة سيدة الجمهور.
في خشوع وداخل كنيسة سيدة الكفــاءات في المركز التأهيلي الأم بمؤسسة الكفــاءات، مركز ليلي شويري للتأهيل، إجتمع أولاد الكفــاءات من ذوي الإحتياجات الخاصة، مسلمين ومسيحيين، مع عائلاتهم وفريق الكفــاءات العامل، وبحضور أعضاء مجلس امناء الكفــاءات والعضو المؤسس الثاني لمؤسسة الكفــاءات، السيدة ليلي نديم شويري.


وللتذكير ، لا زالت حتى اليوم وزارة الشؤون الإجتماعية متأخرة سنة كاملة عن دفع مستحقاتها لمؤسسة الكفــاءات ولكافة المؤسسات الإجتماعية والرعائية في لبنان . كما وإن الوزارة لم تَقُم بتعديل هذه الموازنة منذ عام 2011 فتبقى تلك المستحقات، عندما تُدفع، دون المعدّل لتأمين مستوى تأهيلي ممتاز للأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة.


متّحدين بالصلاة لإنجلاء هذه المحنة التي تضرب الأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة الأكثر فقراً في لبنان ، قدّم الأولاد بطريقتهم الخاصة، دعاء موّحداً من الكفــاءات للبنان ولأهله.


وأقامت الكفــاءات حفلة رمزية للأولاد من بعد القدّاس، وتمّ توزيع حلوى العيد والهديا على الأولاد، كما هي عادة الكفــاءات السنوية.


والكفــاءات هي مؤسسة خاصة غير حكومية ولا تبغي الربح . أسّسها الثنائي نديم وليلي شويري عام 1957 من إرثهما الخاص ، بهدف دمج ألشخص المصاب في المجتمع وتأمين الخدمات الأساسية له، إنطلاقاً من مبدأ إحترام الإنسان، مهما كانت عوائقه، وتحديّاته، وإنتماءاته الطائفية والمذهبيّة.
وتقدّم الكفــاءات التأهيل والتعليم المتخصّص في عشرة مراكز متخصصّة تأهيلية كائنة في الحدت لما يفوق ال ١٠٠٠ مستفيد من إحتياجات خاصة، كما وتقدّم التعليم الجامعي والتعليم المهني في مجمّع الكفــاءات في عين سعادة، والتعليم الفندقي في بيت مري، والتعليم الأكاديمي في الحدت، دائماً مع دمج للطلاب من ذوي الإحتياجات الخاصة في كافة الصفوف.


والكفــاءات حائزة ثلاث مرّات على وسام الأرز اللبناني من الدولة اللبنانية للعمل الإنساني التي تقدمه للبنان منذ 1957 ، وذلك من رتبة فارس (1972) ، ضابط (١٩٩٧) وكمندور (2007).

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