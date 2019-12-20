عملية سلب بقوّة السلاح في إنطلياس

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الـداخلي أنه 'حوالي الساعة 20،00 من تاريخ 7/12/2019 وفي محلة أنطلياس قرب مفرق الفوار، أقدم مجهولان على الدخول إلى محل لبيع الخضار وشهرا مسدساً حربيّاً بوجه العمال فيه وسلبا منهم مبلغ /7،000،000/ ل.ل. ثم فرّا إلى جهة مجهولة.

على أثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والتقنية، حيث وبنتيجة المتابعة الحثيثة تمكنت من معرفة هوية الفاعلين وهم:

_ ط. ك. (مواليد1980، لبناني) وهو من أصحاب السوابق الجرمية بجرم السرقة والسلب.

_ ج. أ. (مواليد1999، لبناني)

- ب. م. (مواليد 1977، لبناني)

بتاريخي 13 و14/12/2019 ونتيجة عمليات الرصد والمراقبة المكثفة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف (ط. ك.) و (ج. أ.) في محلة القبة-طرابلس.

بالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بعملية السلب بالاشتراك مع الثالث.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على اشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين'.