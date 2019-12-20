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بعد توصيف الحكومة بأنها تابعة لحزب الله.. هذا ما قاله وكشفه حسان دياب

20
DECEMBER
2019
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اشار رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب الى اننا بحاجة الى امور عديدة لا سيما تنمية قطاعات متعددة كالقطاع الزراعي والصناعي، ونحن بحاجة الى النظر بشكل تفصيلي على الطبقة الفقيرة في لبنان، ويبدو لي ان احصاءات خط الفقر زادت الى اكثر من 40 بالمئة في لبنان، ونحن بحاجة الى معاجلة سريعة في هذا الموضوع.


وفي حديث لـ"DW" الالمانية، اعتبر دياب ان المطلوب تفعيل الاقتصادي المعرفي، كما المطلوب رفع جودة التعليم في المدارس والجامعات، ونحن ننظر الى ماليزيا والعديد من الدول من خلال تنمية مراكز البحوث وتحسين جودة التعليم العالي والاساسي.


واعتبر اننا بحاجة الى حكومة اختصاصيين مستقلين كي تعالج المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي نعاني منها، والاستشارات النيابية ستبدأ يوم السبت، وان اوفق قدر المستطاع بين الجميع، والجميع راغب بالتعاون كي يكون للبنان حكومة مميزة لا تشبه الحكومات السابقة على صعيد اصحاب الاختصاص او على صعيد نسبة النساء في الحكومة، اخذين في الاعتبار كل التوازنات.


ولفت دياب الى ان الاميركيين عند تاليف حكومة بهذا الشكل سيدعموها، لان الحكومة هدفها انقاذ الوضع في لبنان، ولا ارى مشكلة في ذلك، بل اتوقع الدعم الكامل من الاوروبيين والاميركيين. واشار الى ان المواطنيين موجوعين منذ سنوات ولا يجب لومهم على شيء، لا سيما وانهم سلبوا ابسط حقوقهم، ونحن نامل ان نؤلف حكومة في اسرع وقت ممكن.


وعن توصيف الحكومة بأنها حكومة حزب الله، وصف دياب الموضوع بأنه امر سخيف، وهذه الحكومة ستكون وجه لبنان ولن تكون حكومة فئة سياسية معينة، وسنحاول ان يكون اعضاء الحكومة اختصاصيين. واكد ان هدفه ان تتالف الحكومة بين شهر و6 اسابيع.

 

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