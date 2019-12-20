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منخفض جوّي يبدأ ليلة الميلاد... استعدوا للأمطار الغزيرة والثلوج

20
DECEMBER
2019
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يؤدي مرتفع جوي إلى استقرار بالأحوال الجوية ويستمر لغاية بعد ظهر الاثنين المقبل ومن بعدها يتأثر لبنان بمنخفض جوي عالي الفعالية ويحمل معه طقس كانوني بامتياز، بارد مع امطار رعدية غزيرة وثلوج ورياح قوية ويستمر عدة أيام.

 

وينطلق هذا المنخفض الجوي من وسط أوروبا نحو اليونان ثم البحر الأسود ليصل إلى الحوض الشرقي للمتوسط ويؤثر على المنطقة بين الثلاثاء والجمعة. مع التذكير ان التوقعات الجوية التي تتعدى الخمسة أيام قد تتبدل.

 

تفاصيل طقس اليوم:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و٢١ درجة فيما بقاعا تسجل بين ٢ و١٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و١٧ درجة
٢- الرياح جنوبية شرقية ضعيفة ٢٠كم/س
٣- الرطوبة ٥٥ ٪
٤- الضغط الجوّي ويسجل ١٠٣٠ hpa
٥- الأجواء مشمسة
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض ثم الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة

 

طقس الأيام المقبلة:

 

السبت والأحد: طقس مستقر مع أجواء قليلة السحب واستقرار بالحرارة

 

الاثنين: طقس مستقر نهارًا يبدأ بالتقلب مساء مع اشتداد سرعة الرياح

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