صوان أحال 32 سوريًا متهمًا بجرائم إرهابية على المحكمة العسكرية

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أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول بالإنابة فادي صوان ثلاثة قرارات إتهامية أحال بموجبها 32 سوريا على المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة بجرائم الإنتماء الى تنظيم إرهابي مسلح والقتال في سوريا، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.



واتهم في القرار الأول السوري إبراهيم محمد الخليل وثمانية من رفاقه بجرم الإنتماء الى فصيل "جيش الأبابيل" والقتال في سوريا سندا الى المواد 335 من قانون العقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة وذخائر.



وفي القرار الثاني ،اتهم السوري محمد خير حسن الخضر و21 من رفاقه بجرم الإنتماء الى جبهة النصرة والقتال في سوريا سندا الى المواد المذكورة أعلاه.



واتهم القاضي صوان، في القرار الثالث، السوري ماجد محمد الحج بجرم الإنتماء الى تنظيم داعش والقتال في سوريا سندا الى المواد عينها في القرارين الأول والثاني.