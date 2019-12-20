living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالتفاصيل - توقيف جميع افراد عصابة سلب صيدليات في جبل لبنان!

20
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:
 
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في مجال مكافحة الجرائم الجنائية المهمة التي استهدفت مؤخرا عدداً من الصيدليات في محافظة جبل لبنان ومنها:
 
بتاريخ 3/12/2019 وفي محلة الدكوانة، أقدم /3/ أشخاص مجهولين على الدخول إلى إحدى الصيدليات وسلبوا بقوة السلاح مبالغ مالية وهاتف خليوياًّ، وعدداً من علب أدوية الأعصاب، ثم فرّوا على متن دراجتين آليّتين إلى جهة مجهولة.
 
بتاريخ 7/12/2019 أقدموا أيضا على عمليتي سلب بالطريقة نفسها بقوة السلاح وسرقوا مبالغ مالية وهواتف خليوية من صيدليتين في محلّتَي البوشرية والدورة.
 
 على أثر ذلك، ومن خلال عمليات المتابعة الاستعلامية التي قامت بها الشعبة لكشف هوية أفراد العصابة المذكورة التي أثارت حالة من الذعر والخوف بين المواطنين وأصحاب الصيدليات، بعد أن تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات لعمليات السلب التي حصلت.
 
وبنتيجة المتابعة الحثيثة تمكنت الشعبة من تحديد كامل هوية أفراد العصابة وكلفت القوة الخاصة لديها للعمل على تحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم كونهم من الأشخاص الخطيرين.
 
                   بتواريخ 17،14،13/12/2019 وفي محلّتي العمروسية وحيّ السلم، تمكنت القوة المذكورة من توقيف:
 
ح. ع. (مواليد 1992، لبناني) الرأس المدبّر لعمليات السلب.
ع. م. (مواليد 1997، لبناني)                 
ع. ع. (مواليد 1992، لبناني)
وقد جرى ضبط احدى الخوذ المستخدمة في عمليات السلب.
 
 بالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم.
 
أودعوا المرجع المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناء على إشارة القضاء.
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout