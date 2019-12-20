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عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 كانون الأول 2019

20
DECEMBER
2019
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الأخبار

حسّان دياب: فرصة للإنقاذ أم وقت مستقطع؟
‫«معركة إدلب» على الأبواب؟
الجزائر: ‫تبون يتسلّم مهامّه رسمياً: تعهّد بتقليص صلاحيات الرئيس
‫أربع سنوات لبوتين: «خادمكم» أنجز مهمّته

الجمهورية

تكليف اللون الواحد
هل يستطيع التأليف؟
إنتهى التكليف والعبرة في التأليف.. والرئيس المكــلف في مواجهة الألغام

البناء

ديفيد هيل يخسر مرشحه نواف سلام… وجنبلاط ينتقد خذلان الحريري… الذي حمل على «القوات»
حسان دياب رئيساً مكلفاً بـ 69 صوتاً: الاختصاصيون أولوية… بانتظار المشاورات النيابية
تيار المستقبل في الشارع يقطع الطرقات… والغالبية لاحتواء الضغوط ومرونة في الشروط

 

اللواء

رسائل مُنهِكة إيرانية - أميركية.. وبيروت تنتفض على حكومة اللون الواحد!
دياب يبدأ مهمّة معقّدة في متاهات الإنهيار.. والحريري يعترف بالفشل ويدعو للإستماع إلى كلمة الثورة

 

L'Orient-Le Jour
Hassane Diab promet qu’il n’y aura pas de retour à l’avant-17 octobre

The Daily Star
Diab vows effective govt to regain stability

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