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أسرار الصحف ليوم الجمعة 20 كانون الأول 2019

20
DECEMBER
2019
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الجمهورية

عمم مرجع قضائي خطياً على القضاة الإمتناع عن مراعاة أي وساطة أو تدخل سياسي أو نافذ في أحكامهم، والإحتكام الى النص القانوني بإستقلالية تامة.

حاول مرجع بارز تقريب وجهات النظر ووصل ما انقطع بين مرجع رسمي ووزير بارز إلا أن الأمور بقيت على حالها.

قال رئيس حزب فاعل خلال جلسة مغلقة لكوادر الحزب إننا لسنا مطية لأحد خصوصا في الدقائق الأخيرة واستغيابنا أوصلهم إلى ما وصلوا إليه.

البناء

خفايا

قالت مصادر نيابية مشاركة في الإستشارات التي انتهت بتسمية الرئيس الملكف بتشكيل الحكومة الدكتور حسان دياب أنّ ارتباكاً بدا واضحا في صفوف ثلاثي قوى 14 آذار المستقبل والإشتراكي والقوات تجاه تنسيق المواقف بين عدم التسمية وتسمية السفير نواف سلام، وأنّ غضب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط كان لشعوره بالخذلان بترك سلام.

كواليس

قال تقرير أممي إنّ ممانعة الرئيس اليمني منصور هادي بقبول الاستقالة مع تشكيل مجلس رئاسي كما تنصّ مسودة التفاهم الخاصة بالحلّ السياسي لاتزال هي العقدة الرئيسية بوجه استئناف المفاوضات، وإنّ التجاذب السعودي الإماراتي حول صيغة وضع الجنوب تشكل السبب الثاني في التأخير.

اللواء

همس

تتحدث معلومات عن أن اسم دياب كان من أبرز الأسماء التي نقلها مسؤول أكاديمي رفيع إلى مرجع كبير، قبل عدّة أسابيع.

غمز

مكره أخاك لا بطل... هكذا يردّد غير مرجع في ما خصًّ الموقف في لحظات ما قبل التكليف!

لغز

الدبلوماسي الأميركي الزائر لبيروت، كان في أجواء أن خطوة حاسمة ستحصل قبل وصوله.

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