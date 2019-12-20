هذا هو وضع الطرقات صباح اليوم الجمعة

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أشارت غرفة التحكم المروري صباح اليوم الجمعة 20 كانون الأول إلى أن:
جميع الطرقات ضمن نطاق بيروت سالكة واوتوستراد الجنوب باتجاه بيروت سالك بالاتجاهين.
الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع هي:
-تعلبايا
-سعدنايل
-المرج
-اوتوستراد زحلة
- مكسة العالي
- جديتا العالي
- ترشيش - ضهور زحلة
-كامد اللوز - جب جنين
-حوش الحريمة - القادرية
-غزة
- قب الياس - عميق
مفرق راشيا المصنع.
الطرقات المقطوعة ضمن نطاق الشمال هي:
- ساحة النور
-البداوي
-الملولة
- البالما
- القلمون
-دوار الميناء
-دوار ابو علي
-حلبا
-المحمرة
-العبدة
-الحصنية
-الكويخات
-المنية
-مفرق عدوه الغربي
-مرياطة.