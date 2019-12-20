هذا هو وضع الطرقات صباح اليوم الجمعة

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أشارت غرفة التحكم المروري صباح اليوم الجمعة 20 كانون الأول إلى أن:

جميع الطرقات ضمن نطاق بيروت سالكة واوتوستراد الجنوب باتجاه بيروت سالك بالاتجاهين.

الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع هي:

-تعلبايا

-سعدنايل

-المرج

-اوتوستراد زحلة

- مكسة العالي

- جديتا العالي

- ترشيش - ضهور زحلة

-كامد اللوز - جب جنين

-حوش الحريمة - القادرية

-غزة

- قب الياس - عميق

مفرق راشيا المصنع.

الطرقات المقطوعة ضمن نطاق الشمال هي:

- ساحة النور

-البداوي

-الملولة

- البالما

- القلمون

-دوار الميناء

-دوار ابو علي

-حلبا

-المحمرة

-العبدة

-الحصنية

-الكويخات

-المنية

-مفرق عدوه الغربي

-مرياطة.