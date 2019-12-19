الحريري : نحن في السلطة فشلنا

الحريري لـ MTV:
- نحن في السلطة فشلنا، لم نقدم الكهرباء ولا الاتصالات ... فشلنا نعم . ولكنني لم اذهب الى التسوية عن عبث . بل ليمشي البلد
- كل الطبقة السياسية سمعت الناس في الشارع . انا طالبت بحكومة اختصاصيين لتسيير مصالح الناس
- كل ما كان يحصل في الحكومة كان يفسرّه البعض في السياسة وكل بحسب اهوائه السياسية
- فشلنا في حلّ مشكلة النفايات وكان الخلاف على التكنولوجيا التي يجب ان تستخدم مثلاً . لا احد يريد ان يأخذ القرار
- قمت بالتسوية لكي تعود المؤسسات ويسير البلد لكننا لم نلبِّ مطالب الناس وأنا سمعت مطالب الناس التي نزلت الى الشارع
- يجب أن نتقدّم والطريقة التي يمكننا الخروج فيها من الأزمة هي بحكومة أخصائيين
-لست انا من يشكّل الحكومة ولكنني لست مرتاحاً لأنني أخاف على البلد
-علينا جميعاً بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي التكاتف والإستماع لكلمة الثورة لأنها علّمتني الكثير من الأمور