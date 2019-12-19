الرئيس المكلف دياب: لن أعتذر...

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قال رئيس الحكومة المكلف حسان دياب لotv ردا على سؤال عما اذا التوجه لاشراك المستقبل بالحكومة:سنشرك الكل بمعنى كل اللبنانيات واللبنانيين وعلى الاحزاب مساندة الغمل للوصول الى حكومة منتجة

وأضاف: ستشهدون نقلة نوعية وانشاللله نكون امام عدد كبير من اللبنانيات بالحكومة المقبلة وبما اننياختصاصي فالهدف هو ان تكون حكومة اختصاصيين

وفي تعليق عما يقال انه مقرب من حزب الله: لست محسوبا على احد وسأكشف سرا انني لم التق مع ممثلين لحزب الله او امل خلال الايام ا و الاشهر الماضية

كاشفا أنه منذ لحظة وصولي الى المنزل اولويتي كانت مع امين عام مجلس الوزراء ان ازور سماحة المفتي ونامل ان تكون غدا والتقيت الحريري قبل تكليفي وكان متجاوبا جدا اما عن عدم تسميته لي فأسالوه له



