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انا مستقل والانتفاضة تمثلني ولا عودة الى ما قبل 17 تشرين الاول بهذه العبارات الثلاث المفاتيح بدأ حسان دياب الاستاذ الجامعي والوزير السابق في حكومة نجيب ميقاتي العام 2011 رحلته الى السراي الحكومي اليوم رئيسا مكلفا تشكيل الحكومة في استشارات نيابية اعطته 69 صوتا تكمن اهميتها في انها حصلت بعد تاجيلين وشهرين على بدء ما اسماه الرئيس المكلف انتفاضة اللبنانيين التي اعادت تشكيل الحياة السياسية في لبنان مؤكدا ان بناء المستقبل لن يكون الا بالتفاعل مع مطالب الشعب .



الرئيس المكلف لتشكيل ثالث حكومات العهد حصل على اصوات التيار الوطني الحر وامل وحزب الله واللقاء التشاوري والحزب القومي وكتلة سليمان فرنجية اي ما كان يٌعرف بتحالف "8 اذار والتيار الوطني الحر" فيما توزعت اصوات ما كان يٌعرف ب14 اذار بين نواف سلام ولا تسمية وهم الغالبية اي المستقبل والقوات ورؤساء الحكومة السابقون . المفاجاة كالعادة جاءت من عند وليد جنبلاط الذي اعلن جهارا خياره من خارج صديقه الحريري وحليفه الرئيس بري فاختار نواف سلام منتقدا في تغريدة مسائية الحريري وغامزا بلطف وود من قناة 8 اذار التي تمتلك برأيه مشروعا ورؤية . في هذا الوقت ترك الذين لم يسموا احدا الباب مفتوحا امام تطورات الايام المقبلة وردود الفعل الاقليمية والدولية على تكليف دياب لتحديد المواقع التي سيختارونها ونقاط التموضع التي سيتمركزون فيها . ومن بعبدا التي تبنى فيها مطالب الانتفاضة توجه الرئيس المكلف الى منزله في تلة الخياط وهو شقة في مبنى واعلن من هناك ان حكومته - اذا شكلت - لن تكون حكومة مواجهة .



ومن شرعية بعبدا الى حراك الشارع الذي يقلّب الامور ويقّيم خطوة التكليف باعتبار ان دياب من اساتذة الجامعة الاميركية التي نزلت ادارتها بقضها وقضيضها الى جانب الحراك وهو وزير سابق لم تصبه لوثة الفساد ولا لعنة التكبر والتجبر والتبختر باستثناء ما يأخذه عليه البعض، وما ينفيه نفياً قاطعاً مقربون من الرئيس المكلف، عندما اصدر كتابا بحجم مجلد عن مآثر وانجازات لم تحصل اثناء توليه مهام وزارة التربية في عهد ميقاتي الذي اختاره وزيرا يومها واليوم يرفضه رئيسا مكلفا.



ما حصل اليوم ليس انتصارا لفريق على اخر ولا ترجيحا لكفة على اخرى بل هو ببساطة ووضوح وواقعية تكليف لشخصية شكلت تقاطعا بين مطالب الناس المحقة ومطالبتهم بتكنوقراط واختصاصيين وبين قوى سياسية رفضت التخلي عن تحمل المسؤولية وترك البلد ينزلق نحو هاوية الانهيار .



واعتبارا من الليلة سيكّثر الحديث عن الميثاقية وخرقها وضربها وتجاوزها والاستهتار بها الا ان المتباكين واللاطمين يعرفون ان الميثاقية تكون بالتأليف وليس بالتكليف وهو ما اشار اليه بيان جهة محسوبة على مرجع منذ ايام بعد تأجيل الاستشارات للمرة الثانية ما يعني ان ما حصل ليس خروجا او التفافا على الميثاقية وان تكليف دياب جاء بعد استنفاد كل المساعي والمحاولات للتفاهم مع الرئيس سعد الحريري بشخصه او بشخص يسميه ويقبل به .



وبمعزل عن اشادة وليد جنبلاط بقدرة 8 اذار وانتقاد 14 اذار فما جرى لا يعيد الاصطفاف بين الجبهتين ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان ويبقى ضمانة الوحدة الوطنية . وبغض النظر عما ستحمله المواقف في السياسة فأن اعتبار هذه الخطوة تحديا هي لتهييج الشارع وتأليب الناس في حين ينظر اليها الفريق الساعي للحل على انها تحمل للمسؤولية وتبني لمشروع اصلاحي انقاذي يوقف المسار الانحداري الخطير للوضعين الاقتصادي والمالي من دون ان يعني ذلك تحايلا على ثقة الشعب وتذاكيا على مطالبته الاساسية بتكليف اختصاصيين موثوقين جديرين بعيدين عن المؤثرات الحزبية والسياسية وهو ما يشدد عليه التيار الوطني الحر بعدم تعيين اي سياسي في الحكومة الجديدة التي يريدها انقاذية ولجميع اللبنانيين .