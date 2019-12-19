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مجلس النواب يعلن مواعيد استشارات دياب يوم السبت

19
DECEMBER
2019
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صدر عن الامانة العامة لرئاسة مجلس النواب مايلي:

بالاشارة الى البيان الصادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية بتكليف الدكتور حسان دياب  بتأليف الحكومة سيجري الرئيس المكلف استشارات التأليف يوم السبت الواقع في 21/ 12/2019 في مجلس النواب وفقاً للبرنامج التالي:
 
- دولة الرئيس نبيه بري، الساعة 11:00 قبل الظهر
- دولة الرئيس سعد الحريري، الساعة 11:15
- دولة الرئيس نجيب ميقاتي، الساعة 11:30
- دولة الرئيس تمام سلام، الساعة 11:45
- دولة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الساعة 12:00
- كتلة التنمية والتحرير، الساعة12:15
- كتلة نواب المستقبل، الساعة 12:30
- كتلة نواب لبنان القوي، الساعة  12:45
- كتلة اللقاء الديمقراطي، الساعة 13:00
- كتلة الوسط المستقل، الساعة13:15
- الكتلة القومية الاجتماعية، الساعة 13:30
- كتلة نواب الكتائب، الساعة 13:45
فترة بعد الظهر
- كتلة اللقاء التشاوي، الساعة 15:00
- كتلة الجمهورية القوية، الساعة 15:15
- كتلة الوفاء للمقاومة للمقاومة، الساعة 15:30
- كتلة التكتل الوطني، الساعة 15:45
- كتلة ضمانة الجبل ، الساعة 16:00
- كتلة النواب الارمن، الساعة  16:15
- النائب ميشال معوض، الساعة 16:30
- دولة الرئيس النائب ميشال المر، الساعة 16:40
- النائب فؤاد مخزومي، الساعة 16:50
- النائب أدي دمرجيان، الساعة 17:00
- النائب اسامة سعد، الساعة 17:10
- النائب جميل السيد، الساعة17:20
- النائب بوليت يعقوبيان، الساعة 17:30
- النائب نهاد المشنوق، الساعة 17:40
- النائب شامل روكز، الساعة17:50
- النائب نعمة فرام، الساعة 18:00
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