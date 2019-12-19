مجلس النواب يعلن مواعيد استشارات دياب يوم السبت

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صدر عن الامانة العامة لرئاسة مجلس النواب مايلي:

بالاشارة الى البيان الصادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية بتكليف الدكتور حسان دياب بتأليف الحكومة سيجري الرئيس المكلف استشارات التأليف يوم السبت الواقع في 21/ 12/2019 في مجلس النواب وفقاً للبرنامج التالي:

- دولة الرئيس نبيه بري، الساعة 11:00 قبل الظهر

- دولة الرئيس سعد الحريري، الساعة 11:15

- دولة الرئيس نجيب ميقاتي، الساعة 11:30

- دولة الرئيس تمام سلام، الساعة 11:45

- دولة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الساعة 12:00

- كتلة التنمية والتحرير، الساعة12:15

- كتلة نواب المستقبل، الساعة 12:30

- كتلة نواب لبنان القوي، الساعة 12:45

- كتلة اللقاء الديمقراطي، الساعة 13:00

- كتلة الوسط المستقل، الساعة13:15

- الكتلة القومية الاجتماعية، الساعة 13:30

- كتلة نواب الكتائب، الساعة 13:45

فترة بعد الظهر

- كتلة اللقاء التشاوي، الساعة 15:00

- كتلة الجمهورية القوية، الساعة 15:15

- كتلة الوفاء للمقاومة للمقاومة، الساعة 15:30

- كتلة التكتل الوطني، الساعة 15:45

- كتلة ضمانة الجبل ، الساعة 16:00

- كتلة النواب الارمن، الساعة 16:15

- النائب ميشال معوض، الساعة 16:30

- دولة الرئيس النائب ميشال المر، الساعة 16:40

- النائب فؤاد مخزومي، الساعة 16:50

- النائب أدي دمرجيان، الساعة 17:00

- النائب اسامة سعد، الساعة 17:10

- النائب جميل السيد، الساعة17:20

- النائب بوليت يعقوبيان، الساعة 17:30

- النائب نهاد المشنوق، الساعة 17:40

- النائب شامل روكز، الساعة17:50

- النائب نعمة فرام، الساعة 18:00