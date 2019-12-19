جمعية سطوح بيروت في زيارة لغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ووضعه بأجواء telethon2019

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قامت الاعلامية داليا داغر مؤسِّسة جمعية #سطوح_بيروت يرافقها مرشد الجمعية الروحي الاب هاني طوق بزيارة غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ووضعته بأجواء telethon2019 بدورته السابعة الذي سيبث الأثنين 23/12 ابتداء من الساعة الخامسة بعد الظهر عبر شاشة ال otv.

كما عرضت معه الحالات المستعصية التي ستُجمع التبرعات لمساعدتها بحضور مجموعة من المشاركين من مختلف الأقطاب اللبنانية، وناقشت معه التحديات والصعوبات الكبيرة التي تواجهها السنة متمنية أن يكون هناك اجماع لبناني على العمل الإنساني بعيدا عن المتاهات السياسية والانقسامات. كما اشارت داغر الى ان حلم الجمعية لو تستطيع كل الشاشات اللبنانية بثه ليصبح حملة وطنية تشمل كل ارجاء البلد.

بلفتة إنسانية، حققت الاعلامية داليا داغر، مؤسِّسة جمعية سطوح بيروت، حلم الشاب إيلي وهبي من ذوي الإرادة الصلبة بالتعرّف إلى البطريرك الراعي الذي منحه بركته.

يذكر أن إيلي هو واحد من الحالات التي سيتم جمع تبرعات لها خلال التيلتون وهو بحاجة ماسة للعلاج الذي لا تستطيع عائلته تحمل كلفته لانها ترزح تحت حمل أعباء معيشية صعبة .#كرمال_كلنا_نعيّد.