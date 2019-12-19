living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جمعية سطوح بيروت في زيارة لغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ووضعه بأجواء telethon2019

19
DECEMBER
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قامت الاعلامية داليا داغر مؤسِّسة جمعية #سطوح_بيروت يرافقها مرشد الجمعية الروحي الاب هاني طوق بزيارة غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ووضعته بأجواء telethon2019 بدورته السابعة الذي سيبث الأثنين 23/12 ابتداء من الساعة الخامسة بعد الظهر عبر شاشة ال otv.

كما عرضت معه الحالات المستعصية التي ستُجمع التبرعات لمساعدتها بحضور مجموعة من المشاركين من مختلف الأقطاب اللبنانية، وناقشت معه التحديات والصعوبات الكبيرة التي تواجهها السنة متمنية أن يكون هناك اجماع لبناني على العمل الإنساني بعيدا عن المتاهات السياسية والانقسامات. كما اشارت داغر الى ان حلم الجمعية لو تستطيع كل الشاشات اللبنانية بثه ليصبح حملة وطنية تشمل كل ارجاء البلد.

بلفتة إنسانية، حققت الاعلامية داليا داغر، مؤسِّسة جمعية سطوح بيروت، حلم الشاب إيلي وهبي من ذوي الإرادة الصلبة بالتعرّف إلى البطريرك الراعي الذي منحه بركته.

يذكر أن إيلي هو واحد من الحالات التي سيتم جمع تبرعات لها خلال التيلتون وهو بحاجة ماسة للعلاج الذي لا تستطيع عائلته تحمل كلفته لانها ترزح تحت حمل أعباء معيشية صعبة .#كرمال_كلنا_نعيّد.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout