أول تصريح للرئيس المكلف حسان دياب بعد إنتهاء الاستشارات !

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قال الرئيس المكلف الدكتور حسان دياب، بعد استدعائه لتكليفه في قصر بعبدا: "تبلغت من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نتائج الاستشارات وتكليفي بمهمة التأليف وأتوجه بالشكر العميق إلى فخامة الرئيس عون والنواب على الثقة التي منحوني إياها".

أضاف: "نأمل تشكيل حكومة تحاكي هواجس اللبنانيين وتنقل البلد إلى مرحلة الاستقرار عبر خطة لا تبقى حبرا على الورق".

وتابع: "سأعمل جاهدا لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، فالمرحلة دقيقة جدا وحساسة وتتطلب جهدا ونحتاج إلى وحدة وطنية تحصن البلد وتعطي دفعا لعملية الإنقاذ وتعيد الثقة للبنانيين بوطنهم".

وأردف: "أتوجه إليكم كمستقل، وأقول لكم إنه على مدى 64 يوما استمعت إلى وجعكم، وشعرت بأن انتفاضتكم تمثلني لنصل إلى دولة القانون التي يحلم بها الجميع، وهذا الصوت يجب أن يظل جرس إنذار".



وقال: "التمسك بالحريات العامة هو صمام أمان وأي سلطة منفصلة عن الواقع والشعب لا تستطيع حماية البلد. لذا، أدعو اللبنانيين في كل المناطق إلى المشاركة في عملية إنقاذ البلد".