بالتفاصيل - هذه حصيلة الاستشارات النيابية لفترة ما قبل الظهر

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بدأت الاستشارات النيابية عند حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا.

رئيس الحكومة سعد الحريري غادر القصر من دون أي تصريح.

فيما أكد الرئيس الأسبق للحكومة نجيب ميقاتي أنه لن يسمّي أحدا.

في حين كشف رئيس الحكومة السابق تمام سلام أنه لا يجد أن هناك جدوى من التسمية.

نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أعلن أنه سمّى حسّان دياب.

الى ذلك أكد النائب سمير الجسر أن كتلة المستقبل لم تسم أحدا.

أما كتلة الوفاء للمقاومة فقد سمّت حسّان دياب.

اما التكتل الوطني فقرّر تسمية حسّان دياب.

أما اللقاء الديمقراطي فسمّى نواف سلام.

كتلة الوسط المستقل من جهتها لم تسمّ أي شخصية.

الى ذلك سمّت الكتلة القومية الاجتماعية حسان دياب.

كما سمّت كتلة الكتائب نواف سلام.

وبذلك يكون حسان دياب قد حصل حتى الساعة على 21 صوتا فيما حصل نواف سلام على 12 اصوات، وقرّر 23 نائبا بينهم نواب كتلة المستقبل عدم تسمية أي شخصية.