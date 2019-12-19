أطفال ميتم ومدرسة مار شربل حريصا يحتفلون بالعيد في جامعة الروح القدس

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"وَمَنْ قَبِلَ بِاسْمِي طِفْلًا وَاحِدًا مِثْلَ هذا فَقَدْ قَبِلَنِي." (متّى 18: 5) من وحي هذه الكلمات من الكتاب المقدّس، استقبلت جامعة الروح القدس – الكسليك 65 طفلًا وطفلة من ميتم ومدرسة مار شربل حريصا وعدد من المسؤولين عنهم، حيث أقيم لهم لقاء ترفيهيًا بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد، في الباحة الخارجية للجامعة في حضور رئيس الجامعة الأب طلال هاشم ونائبه للشؤون الإدارية الأب طوني عيد.

وقد سعى منظمو الحفل وعدد من الموظفين من مختلف المكاتب في الجامعة إلى إضفاء البهجة على قلوب الأطفال، فحضّروا لهم برنامجًا مميزًا، بدأ بتناول المأكولات والحلويات، ثم أقيمت حلقات من النشاطات الترفيهية على وقع الأغاني الميلادية، كالرقص والرسم على الوجوه، وزراعة الشتول والتهريج وبعض الألعاب السحرية والرياضية... واختتم اللقاء بتوزيع الهدايا على الأطفال.