في لبنان - ثبّت كاميرا في غرفتها.. وهذا ما فعله!

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ورد إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من امرأة فلسطينية الجنسية إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ضد مجهول بجرم التهديد بنشر صور وفيديوهات وابتزاز جنسي ومادي.

ونتيجةً للاستقصاءات والتحريات، تمكّنت عناصر المكتب المذكور من تحديد مكان تواجد المشتبه به، وتوقيفه بتاريخ 17/12/2019 في محلة الحدت - بعبدا، وتبيّن انه يدعى: ي. أ. (مواليد عام 1990، مصري).

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وانه أقدم على تثبيت كاميرا في غرفة المدّعية _التي تقيم معه في سكن مشترك_ وقام بتصويرها وهي بأوضاع حميمة مع أحد الأشخاص، ثم بدأ يبتزّها جنسياً ومادّيّاً.

وجرى ضبط جهاز الحاسوب العائد له، ومسح الصور والفيديوهات الحميمة العائدة للمدعية، وأودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته.

وفي السياق، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين عدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن هذه الحالات، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الآخرين.