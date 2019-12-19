تحضروا - "الميلاد" مكللا بالأبيض.. أمطار غزيرة وثلوج!

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أعلنت مصلحة الابحاث العلمية والزراعية أن منخفضا جويا قويا عالي الفعالية متوقع أن يبدأ تأثيره مساء الاثنين ١٢/٢٣ ويستمر لغاية الجمعة ١٢/٢٧ يحمل معه أمطاراً غزيرة، سيولا وثلوجا على ١٢٠٠ - ١٤٠٠ متر، إضافة الى رياح قوية خاصة فوق الجنوب، لذلك دعت إلى التنبه للامور الآتية:

1- من تشكل السيول

2- من الرياح القوية وتطاير الاشياء خصوصا في الجنوب

3- أصحاب البيوت البلاستيكية وصيادي الأسماك من الرياح القوية

4- من تساقط الثلوج وتراكمها بشكل واضح من 1400 متر وما فوق

على الاجهزة المعنية بالسيول والثلوح الاستعداد للمنخفض كما على المواطنين الانتباه، كما يطلب من المزارعين إنهاء كل الأعمال الزراعية وخاصة زرع القمح والشعير قبل مساء الاثنين المقبل.