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مؤسسة Lebanon Uprise: عودة النازحين السوريين أصبحت ملحة جدا في ظل الأزمة الإقتصادية والمعيشية التي تعصف في لبنان

19
DECEMBER
2019
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في اطار مطالب اللبنانيين المحقة, زار مؤسسو  Lebanon Upriseساندرا عبدالنور, ريتا الأسطا وجانين رزق مقر الإتحاد الأوروبي في منطقة زقاق البلاط في 16كانون الاول ب حيث استقبلهم مسؤول الشؤون السياسية لدى بعثة التحاد الأروبي في لبنان.
 
على أثر الأجتماع الذي دام ساعة ونصف, أعرب الوفد عن قلق اللبنانيين العميق من الوضع الراهن الأقتصادي والسياسي, خاصة بوجود النازحين بنسبة40% من الشعب اللبناني مع نصف مليون منهم غير مسجل لدى السلطات اللبنانية.
 
فعودة النازحين السوريين أصبحت ملحة جدا في ظل الأزمة الإقتصادية والمعيشية التي تعصف في لبنان, لا سيما أن النازحين يعيشون بظروف مذلة وصعبة جدا في لبنان. فحرصا على كرامتهم وعلما أن أكثر من 80% من الأراضي السورية أصبحت آمنة,
 
شدد الوفد أن أي تلكؤ في إتخاذ الاجراءات لضمان عودة النازحين يشكل خطرا وجوديا على لبنان و هويته و توازناته الدقيقة و على الاتحاد الاوروبي كما يتوجب على المجتمع الدولي أن يصب جهده لتحفيز اللاجئين على العودة إلى بلادهم واعادة بناء منازلهم في ديارهم بدل من تحسين ظروف معيشتهم في لبنان مما يعيق عودتهم و يزيد العبء الإقتصادي على لبنان.
 
في ظل حاجات اللبنانيين وشبح المجاعة, 
 
وتخوفا من أي انزلاق نحو العنف والاشتباكات بين البنانيينن والنازحين,
 
طالب وفد Lebanon Uprise  الأتحاد الأروبي بوضع خطة عمل تتوجب عودة النازحين السوريين خلال عام 2020  وأيضا الأستعداد لسكب المساعدات الأنسانية على العائلات اللبنانية. 
 
وانتهى الأجتماع على وقع واعد ,اذ اتفق الفريقين على التعاون البناء على صعيد ملف اللاجئين.
 
Lebanon Uprise هي مبادرة مستقلة غير تابعة لأي جهة سياسية, هدفها تحسين أوضاع المجتمع اللبناني وأفراده كافة.
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