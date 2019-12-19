هيئة كولكو كندا تحتفل بالميلاد

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على عادتها و كما كل عام، احتفلت هيئة كولكو مونتريال، في التيار الوطني الحر، بحلول عيد الميلاد المجيد بحضور أعضاء الهيئة والمناصرين و الأصدقاء في جو مفعم بالفرح في مطعم ليالي بيروت في ١٩ كانون الأول ٢.١٩.

افتتحت الحفل منسقة التيار في مونتريال، ريما المقداد، بكلمة تهنئة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالعيد مؤكدة ايمان التيار الوطني الحر بأنه عراب الولادة الجديدة للبنان، وبأننا معه من أول الطريق إلى آخر نفس. ثم توجهت الى رئيس التيار الوطني قائلة "لأنك يا جبران لست مثلهم، لانك رفضت ان تكون شريكا لهم، لانك رجل دولة في بلد قلت فيه الرجال، صليبك كبير معاليك، لكن حنكتك ووطنيتك اكبر، لهذا نحن معك سواء في المعارضة او في الموالاة". وختمت: "ميلاد السيد المسيح هو ميلاد خلاص البشرية، ولو كان الثمن غال على الصليب، لكن علينا دائما ان نتذكر ان ما بعد الصليب هناك قيامة، وهكذا هو لبنان ولو بعد عذاب ومعموديات كبيرة ومتعبة اكيد هناك خلاص".

تخلل الحفل برنامج منوع للصغار مليء بالنشاطات بوجود فرقة ترفيهية للأطفال من تلفزيون و راديو صوت الرب، و قد افتتحت الحفل سفيرة المجلس الأعلى للطفولة كريستا ماريا أبو عقل بصوتها الملائكي ووزع بابا نويل الهدايا على جميع الأطفال. كما اختتم الحفل المطرب شادي ندّاف فأشعل الحضور بصوته الرخامي والأغاني الوطنية.

تتمنى هيئة كولكو مونتريال ميلاداً مجيداً مليئاً بالمحبة والسلام راجيةً الرب أن يعم الهدوء والسعادة وطننا الحبيب لبنان.