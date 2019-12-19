بوتين يعقد مؤتمره الصحفي السنوي الموسع

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يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس 19 ديسمبر، مؤتمره الصحفي السنوي الموسع، الخامس عشر، الذي سينطلق في الساعة 12:00 بتوقيت موسكو، في المركز التجاري الدولي.

وقد صرح الكرملين أنه مكّن 1895 صحفيا من الحصول على إذن للمشاركة في المؤتمر الصحفي السنوي، الذي سيبث مباشرة على قناة "روسيا-1" و"روسيا-24" والقناة الأولى، والمحطة الإذاعية "ماياك"، و"راديو روسيا"، و"فيستي إف إم".

هذا الحدث الكبير سيعقد العام الجاري للمرة الخامسة عشرة، وكقاعدة عامة، يتحدث الرئيس الروسي في البداية عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة في البلاد، وعقب ذلك، تتاح الفرصة لمندوبي وسائل الإعلام لطرح الأسئلة.