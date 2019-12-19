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عناوين الصحف ليوم الخميس 19 كانون الأول 2019

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الأخبار: أزمات «إفلاسية» تضرب المصارف

حسان دياب رئيساً للحكومة بـ70 صوتاً اليوم؟ واشنطن تُخرج الحريري من السباق

 

 

 

البناء: الغالبية النيابية تنجح بتفادي «كسر الجرّة» مع الحريري وبيئة «المستقبل»… وعزوفه بوجه «القوات» مرشّح الوصاية الأميركيّة نواف سلام ومشروع التدويل الأمنيّ مقابل التدويل الماليّ الاستشارات اليوم: 68 صوتاً لحسان دياب رئيساً للحكومة وترجيح امتناع مستقبلي اشتراكي

 

 

 

اللواء: مفاجأة الإستشارات: الأكثرية تتوافق على حسان دياب
الحريري يعزُف عن الترشُّح والتسمية.. وإجراءات جديدة لمصرف لبنان خلال أيام

 

 

 


النهار: حسان دياب رئيساً مكلفاً تأليف الحكومة

 

 



نداء الوطن: "باندورا" الاستشارات... بين "شبح" التأجيل و"عفريت" المواجهة
نوّاف سلام... لا يستحقونك!

 

 

 


الديار: أميركا ضغطت على الحريري فانسحب.. وأزاحت «القوات» كي يأتي نواف سلام
أكبر مُفاجأة هي اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومـة المقبـلة وكلمـة السـرّ تـوزع الليـلـة
لبنان دخل أزمة حكوميّة كبرى والإقتصاد الى انهيار والدولار الى ارتفاع

 

 

 

الجمهورية: الحريري يرد "الكمين" لباسيل

 

 

 


the daily star: AUB professor emerges as favorite for PM designation

 

 

 

?l'orient le jour: Qui a ordonné la répression dans le centre-ville de Beyrouth 

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