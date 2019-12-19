أسرار الصحف ليوم الخميس 19 كانون الأول 2019

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر نيابي إن كل الكلام عن ذكاء التخطيط الذي اعتمده الأميركيون في التحضير لتفجير الغضب الشعبي والتحضير لركب موجته وتوجيهه تُوّج بذكاء موازٍ في خداع الرئيس سعد الحريري بالاستقالة، ومن ثم منع إعادة تسميته، لكنه يتكشّف عن غباء كبير في تسويق اسم نواف سلام كمرشح بدا بوضوح أنه هابط بالمظلة، ومَن يتبنّاه هم جماعة أميركا بلا أيّ حجة إقناع. وعلّق المصدر ذكاء البدايات يُطيح به غباء الخاتمة.



كواليس

يرشّح الأميركيون وفقاً لمصادر عراقية رئيس المخابرات لتولي رئاسة الحكومة. ويقول السياسيون العراقيون إن المرشح الذي كان محللا لشؤون أمنية في واشنطن لا يترك هامش الاختيار أمام النواب الذين يرغبون بعدم التصادم مع واشنطن، لكنها لم تضع الأمور بين خيارات قابلة للتبني.

اللواء: أسرار

همس

سئل دبلوماسي غير أميركي عن دور بلاده في حلّ الأزمة الراهنة، فأجاب اسألوا الموفد الآتي، في إشارة إلى ديفيد هيل.



غمز

لا تبدي مرجعية وازنة أي حماس لتكليف بعض الشخصيات، من دون ان توضح الخلفيات التي تؤدي إلى عدم القبول.



لغز



خلافاً لكل ما قيل عن تخفيض في فاتورة الدواء، ما تزال «المافيا» إياها تتحكم بالتسعيرة والسوق ككل.