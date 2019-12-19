living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الخميس 19 كانون الأول 2019

19
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر نيابي إن كل الكلام عن ذكاء التخطيط الذي اعتمده الأميركيون في التحضير لتفجير الغضب الشعبي والتحضير لركب موجته وتوجيهه تُوّج بذكاء موازٍ في خداع الرئيس سعد الحريري بالاستقالة، ومن ثم منع إعادة تسميته، لكنه يتكشّف عن غباء كبير في تسويق اسم نواف سلام كمرشح بدا بوضوح أنه هابط بالمظلة، ومَن يتبنّاه هم جماعة أميركا بلا أيّ حجة إقناع. وعلّق المصدر ذكاء البدايات يُطيح به غباء الخاتمة.

 


كواليس

يرشّح الأميركيون وفقاً لمصادر عراقية رئيس المخابرات لتولي رئاسة الحكومة. ويقول السياسيون العراقيون إن المرشح الذي كان محللا لشؤون أمنية في واشنطن لا يترك هامش الاختيار أمام النواب الذين يرغبون بعدم التصادم مع واشنطن، لكنها لم تضع الأمور بين خيارات قابلة للتبني.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
سئل دبلوماسي غير أميركي عن دور بلاده في حلّ الأزمة الراهنة، فأجاب اسألوا الموفد الآتي، في إشارة إلى ديفيد هيل.


غمز
لا تبدي مرجعية وازنة أي حماس لتكليف بعض الشخصيات، من دون ان توضح الخلفيات التي تؤدي إلى عدم القبول.


لغز

خلافاً لكل ما قيل عن تخفيض في فاتورة الدواء، ما تزال «المافيا» إياها تتحكم بالتسعيرة والسوق ككل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout