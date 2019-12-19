السيرة الذاتية للوزير السابق حسان دياب

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الجنسية: لبناني

بلد الإقامة: لبنان

السيرة الذاتية:

وزير التربية والتعليم العالي اللبناني في حكومة الرئيس نجيب مثقاتي (وزير الشؤون الاجتماعية بالوكالة).

انضم إلى الجامعة الأميركية في بيروت سنة 1985، وهو أستاذ مادة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في كلية الهندسة والعمارة. لديه أكثر من 130 منشوراً في مجلات علمية دولية ومؤتمرات. شغل منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة والرئيس المؤسس خلال 2004-2006 في جامعة ظفار في مسقط عمان. وفي تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2006، تم تعيينه في منصب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأميركية في بيروت.

دياب من مواليد بيروت 1 جزيران (يونيو) 1959. متزوج من نوار رضوان المولوي وله ثلاثة أولاد، بنت وولدان. يحمل شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاتصالات، وماجستير بامتياز في هندسة نظم الكومبيوتر، والدكتوراه في هندسة الكمبيوتر منذ العام 1985.