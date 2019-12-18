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قيادتا امل وحزب الله دانتا التعرض للمقامات الدينية والشخصيات الوطنية وحذرتا من أعمال الشغب ومظاهر العنف الإستفزازية

18
DECEMBER
2019
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إجتمعت قيادتا حزب الله وحركة أمل في منطقة الجنوب الثانية وناقش المجتمعون آخر المستجدات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، كما توقف الطرفان عند الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد بشكل عام ومنطقة الجنوب بشكل خاص وأكدوا على النقاط التالية :

أولا : ندين ونستنكر كافة أنواع التعرض للمقامات الدينية والشخصيات الوطنية التي تشكل رمزية كبرى لدى اللبنانيين.

ثانيا : نحذر من أعمال الشغب المتكررة ومظاهر العنف الإستفزازية والدعوات المشبوهة التي تؤدي إلى استنفار شارع مقابل شارع وتهدف بوضوح إلى افتعال فتن متنقلة بين المناطق.

ثالثًا : ندعو كافة الفرقا،ء لا سيما جمهور حزب الله وحركة أمل في الجنوب للتحلي بالوعي الكافي وعدم الإنجرار لأي إشكال.

رابعا : توقف الحضور عند الأحداث التي حصلت في مدينة النبطية، كفررمان، صيدا، وطالبوا القوى الأمنية باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة وأمن كافة المواطنين.

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