فرنجية يلتقي بوغدانوف

A + A -

التقى عضو "التكتل الوطني" النائب طوني فرنجية المنسق الخاص للرئيس الروسي في الشرق الاوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ودام الاجتماع لاكثر من ساعتين بحضور انطوان مرعب .

وصدر عن وزارة الخارجية الروسية بيانًا، اشارت فيه الى ان "الاجتماع تناول الاوضاع في لبنان بشكل خاص والوضع في منطقة الشرق الاوسط بشكل عام وتخلله تبادل للاراء ووجهات النظر".

واضاف البيان : "من الناحية الروسية تم التأكيد على وحدة واستقلال وسيادة البلد الصديق لبنان، وحل المواضيع الوطنية المطروحة حاليا من قبل اللبنانيين انفسهم من دون اي تدخل خارجي، على قاعدة الدستور ومن خلال الحوار البنّاء والذي يهدف الى ايجاد التوافق بين القوى السياسية الفاعلة ومكونات المجتمع اللبناني".