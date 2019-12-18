living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طرابلس تنبذ الفتنة الطائفية وهذا ما قاله المفتي الشعار ل tayyar.org

18
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يبدو أن الفتنة التي لم تجد مكانا لها منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية قررت اللعب على الوتر الأكثر حساسية وهو الوتر الطائفي. 

فبعد انتشار فيديو مسيء للأئمة وللطائفة الشيعية وآخر مسيء لرئيس المجلس النيابي نبيه بري نُسب إلى شبان من طرابلس وما رافقه من فوضى في وسط بيروت، نجحت الأحزاب السياسة والمرجعيات الدينية من الطائفتين السنية والشيعية وعلى رأسها مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار بتدارك الموضوع. فجرى امتصاص انفجار الشارع من خلال اتصال الشعار بالرئيس بري مقدما له اعتذارا، ومن خلال دعوات حركة أمل وحزب الله لمناصريهم لضبط النفس والخروج من الشارع. ولما لم تنجح الفتنة في جر الشارع البيروتي إلى حرب أهلية طائفية قرّرت الانتقال إلى طرابلس. فانتشر تسجيل صوتي مساء أمس يُشتم فيه الصحابة وفيديو غير معروف المصدر شتم فيه أحدهم النبي محمد وزوجاته والكعبة.
هذه الكلمات النابية بحق الرموز الدينية والمقدسات استفزت عددا من شبان طرابلس الذين جابوا المدينة في ساعات متقدمة من ليل الثلاثاء مطلقين النار في الهواء واعتدوا على منزل المفتي الشعار الذين لم يكن موجودا فيه. كما نالت شجرة الميلاد المرتفعة عند دوار النيني حصتها من أعمال الشغب فتم احراقها وجرى تحطيم بعض السيارات.
في معلومات tayyar.org الأمنية أن الاعتداء على منزل المفتي الشعار كان بمثابة لوم عنيف له كردة فعل على اعتذاره من الرئيس بري بعد تداول اخبار في الشارع الطرابلسي عن أن صاحب التسجيل الصوتي هو من مناصري حركة أمل. غير أن الجيش اللبناني تمكن من توقيف أربعة شبان متورطين في إحراق شجرة الميلاد والقيام بأعمال تحريضية، إضافة إلى أربعة آخرين متورطين باطلاق النار في قضايا أخرى وحيازة مخدرات.
توقيف الشبان لم يمر مرور الكرام في طرابلس اذ عمد عدد من أبناء المدينة على قطع طريق دوار أبو علي إلى حين الافراج عنهم، فما كان بالمفتي الشعار إلا أن تمنى على قيادة الجيش اطلاق سراحهم وعلى الشبان فتح الطرقات.
في حديث ل tayyar.org أوضح الشعار أن موقفه هذا نابع من حرصه على ما يحقق المصلحة العامة ودرء الفتنة. "فالناس يعيشون في فوضى عارمة وسط احتقان في الشارع الذي لا يمكن ضبطه بالكامل، وعليه فان مهمة دار الفتوى من مركزها إعادة الناس إلى صوابهم. ما يهمني هو اعادتهم إلى صوابهم ومن هذا المنطلق تمنيت على الجيش عدم معاقبتهم لأن الرحمة هي الأساس خاصة بعد تقديمهم الإعتذار".
ليس عاتبا المفتي على الشبان الذي اعتدوا على منزله بل ينظر إليهم بنظرة أبوة انطلاقا من موقعه، وهو وإذ لا يتبنى أيا من الروايات التي تحدثت عن الخلفيات، لا يستغرب أن يولّد الاحتقان والاضطهاد المسبوقان بحرمان متراكم ردات فعل مماثلة. وفي هذا السياق أشارت معلومات tayyar.org إلى ألا مانع لدى الجيش بالتجاوب مع هذا المطلب طالما أن صاحب العلاقة تنازل عن حقه.
الأهم بالنسبة لمفتي طرابلس والشمال اليوم هو التحلي بالوعي الوطني وعدم الوقوع في الفخ. فمحاولات زرع الفتنة الطائفية ستتكرر برأيه لأن ثمة من له مصلحة في ضرب الحراك الشعبي. وإزاء هذه الأيادي السوداء الخفية "لا يجوز الالتفات إلى الغرائز لأن اللبنانيين جميعهم أبناء قيم ورسالات سماوية واحدة، بل ان المطلوب هو الحفاظ على مطالب الحراك بمناقبية وأخلاق". أما بالنسبة لموقفه من الدعوات التي وجّهت من الخندق الغميق إلى أبناء طرابلس لزيارتهم، فأعلن عن مباركته لهذا اللقاء الذي يجري العمل عليه وفقا لما أكده.
في سياق متصل بهذه الأحداث علم tayyar.org أن التحقيقات التي أجرتها المباحث المركزية مع ابن الخندق الغميق عباس الشامي الذي وصله فيديو شتم الأئمة من سامر الصيداوي إضافة إلى المسح التقني لهاتفه، أظهرا ألا علاقة له بنشر الفيديو وأن المسؤول عن ذلك هو سامر الصيداوي الموجود في اليونان.
وبناء على كل ما سبق، بات واضحا أن ثمة أياد مدسوسة تلعب بالنار لبث الفوضى وجرّ الشارع إلى مكان سيصعب على العقلاء ضبطه، إذا لم يتحلى المواطنون في الشارع بالوعي الكافي لعدم استغلال انتفاضتهم بغية تصفية حسابات تقتل لبنان ومعه انتفاضتهم.

لارا الهاشم ,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout