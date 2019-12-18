ستريدا جعجع للحريري: "صديقك من صدَقَكَ"

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أوضحت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ستريدا جعجع أنه "بعدما سمعنا من رئيس حكومة تصريف الأعمل سعد الحريري رفضه تولي رئاسة حكومة من غير الاختصاصين لا ترضي ما يطالب به الشعب اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان اقتصادياً ومالياً، لا يمكنني الا ان انوه بهذا الموقف الوطني الحكيم، الذي يذكرنا بمواقف الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان يردد دائماً: "ما حدا أكبر من بلده" وبقافلة شهداء 14 آذار من رفيق الحريري مروراً بوسام الحسن وصولاً الى الوزير محمد شطح".



وفي بيان لها، توجّهت جعجع إلى "الذين يرددون بأن القوات اللبنانيّة لم تكن وفية لحلفائها نقول: ان الاتصال الذي أجريته مع الرئيس الحريري ليل الأحد – الإثنين وقلت له فيه: صديقك من صدَقَكَ، نحن كتكتل الجمهورية القوية لا يمكننا ان نسميك، هذا الذي ادى الى تأجيل الاستشارات الإثنين، وأدى ايضاً الى انسحابه في ما بعد من قبول التكليف، وهذا ما أدى ايضاً وأخيراً الى صيانة الخط السياسي الوطني الذي يقوده".