ترسيم الحدود البرية والبحرية والخروقات بين بو صعب وديل كول

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استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب قائد عام قوَّات اليونيفيل اللواء ستيفانو ديل كول. وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ظلّ التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة اللبنانية.

وشدَّد الوزير بو صعب على موقف لبنان بضرورة التحقيق في أسباب خرق باخرة يونانية لاستكشاف النفط للمياه الإقليمية اللبنانية وضرورة عدم تكرار هكذا خروقات. كما وجرى البحث في أهمية إعادة تفعيل عمل اللجان الفرعية المعنية بموضوع ترسيم الحدود البحرية والبرية.

من جهته، أبلغ ديل كول الوزير بو صعب بأنه حصل من الجانب الاسرائيلي على جواب شفهي حول ما يوجد في داخل نفق السكة الحديد وأشار إلى أنه ينتظر الحصول على جواب خطي لكي ينقله إلى وزير الدفاع بصورة رسميَّة.

كما وتمّ التطرُّق إلى موضوع الطوافة العسكريَّة البريطانية، فأكَّد ديل كول أن هذه الطوافة تابعة للقوات البحرية البرازيلية العاملة ضمن إطار قوات الأمم المتحدة المؤقتة، وهي كانت في مهمَّة صيانة روتينية في الناقورة. ثم أطلع ديل كول الوزير بو صعب على نتائج زيارته لنيويورك وواشنطن.