بيان صادر عن حزب الله وحركة أمل

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دانت قيادتا حركة "أمل" و"حزب الله" في بيروت "كل أنواع التعرّض للمقامات والرموز الدينية التاريخية والشخصيات الوطنية التي تشكل رمزية كبرى لدى اللبنانيين من أي جهة صدرت"، محذرين من "أعمال الشغب المتكررة ومظاهر العنف الإستفزازية والدعوات المشبوهة التي تؤدي إلى استنفار شارع مقابل شارع وتهدف بوضوح إلى إفتعال فتن متنقّلة بين المناطق. وننبّه من الأيدي العابثة بالأمن والمحرّضة على الفوضى لاسيما على مواقع التواصل الإجتماعي وندعو للتعقل وتقدير العواقب وضبط الخطابات سّيما من هم في موقع التوجيه أو القيادة".

وفي بيان لها، دعت القيادتان جميع الفرقاء لا سيّما جمهور حركة أمل وحزب الله إلى "التحلي بالوعي الكافي وعدم الإنجرار خلف الشائعات وعدم ترويج ما يساعد على الفتنة بين أبناء البلد الواحد"، طالبين من القوى الأمنية "اتّخاذ الإجراءات المناسبة والحزم مقابل أحداث الشغب وكل أنواع التعدي على الأملاك العامة والخاصة أو قطع الطرقات والإساءة للعابرين الآمنين".