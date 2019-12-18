جمعية المصارف: الكلام عن اقفال المصارف والتوقف عن اجراء عمليات الدفع نقداً بالعملات الاجنبية بعد الاعياد غير صحيح

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اشار رئيس مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان سليم صفير الى ان "الاخبار المتكاثرة والمتناقلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول اقفال المصارف بعد فترة الاعياد وحول التوقف عن اجراء عمليات الدفع نقدا "الكاش" بالعملات الاجنبية هي محض اشاعات وعارية من الصحة تماما وهي تندرج للاسف الشديد في اطار الحملة المستهجنة التي تطال وتستهدف القطاع المصرفي اللبناني في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة التي يجتازها لبنان"، مؤكدا ان "اهتمام المصارف يتركز على الحفاظ على ودائع المواطنين بانتظار تشكيل حكومة جديدة للشروع بمعالجة الاسباب الجوهرية للازمة الاقتصادية والمالية الراهنة"