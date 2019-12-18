الميادين: القوات نقلت للحريري كلاماً من دولة خارجية كبرى أنه ليس رجل المرحلة

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كشفت مصادر للميادين ان اللقاء الأخير بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري لم يصل إلى نتائج.



واضافت "الحريري لم يعط إجابة إن كان هو مرشحاً أم لا أم أنه سيرشح غيره أم لا" وقالت المصادر "القوات اللبنانية تعمدت إبلاغ الحريري موقفها بعدم تسميته قبل ساعات قليلة جداً من بدء الاستشارات الإثنين"

وختمت المصادر للميادين "القوات نقلت للحريري كلاماً من دولة خارجية كبرى أنه ليس رجل المرحلة وأن المرشح هو نواف سلام ويجب دعمه" واشارت الى انّ "نواف سلام سيكون بنظر ما يعرف بقوى الثامن من اذار ولا سيما أنصار المقاومة بأنه سيكون مرشح مواجهة".