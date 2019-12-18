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الرئيس عون عرض مع وزير العدل اوضاع القضاء ومع القاضي مشلب عمل المجلس الدستوري ونشاطاته

18
DECEMBER
2019
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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع وزير العدل القاضي البرت سرحان اوضاع القضاء في لبنان وما تقوم به الوزارة في مرحلة تصريف الاعمال لتأمين انتظام العمل القضائي، لاسيما في موضوع التشكيلات القضائية. وكانت جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد.
 
رئيس المجلس الدستوري
ثم استقبل الرئيس عون رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب وتداول معه في عمل المجلس منذ تولي الاعضاء الجدد مسؤولياتهم، اضافة الى عدد من المواضيع العامة التي لها علاقة بالقانون الدستوري. 
 
واطلع القاضي مشلب رئيس الجمهورية على نتائج الزيارة التي قام بها ونائب رئيس المجلس الدستوري القاضي اكرم بعاصيري الى القاهرة تلبية لدعوة من المحكمة الدستورية العليا في مصر وذلك لمناسبة يوبيلها الذهبي، بمشاركة ممثلين عن 138 دولة. 
 
وعقدت للمناسبة ندوات حوارية حول دور المجالس والمحاكم الدستورية في اقامة التوازن بين المحافظة على الحريات العامة ومكافحة الارهاب. كذلك شارك المجلس الدستوري في ورشة عمل نظمتها مؤسسة "كونراد اديناور" في بيروت حول اجراءات صنع القرار.
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