الجيش: أعمال شغب بطرابلس وكورنيش المزرعة وتوقيف أشخاص بعدد من المناطق

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اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان انه "حوالى الساعة 4.00 من فجر اليوم، أقدم عدد من الأشخاص يستقلّون دراجات نارية على التجمع أمام منزل مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، وقاموا بارتكاب أعمال شغب وتحطيم للأملاك، مطلقين شعارات نابية، ثمّ أقدموا على إلقاء زجاجات حارقة على شجرة الميلاد في مستديرة النيني، ما أدى إلى اشتعالها. على الفور، دهمت دورية من مديرية المخابرات أماكن تواجد هؤلاء الأشخاص في مدينة طرابلس وأوقفت كلاً من (ع.ع)، (م.ع)، (ح.ج) و(أ.م) مع دراجاتهم".



وذكر البيان انه "عند الساعة 5.00، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المدعوين (م.ش) و(م.م) لحيازتهما أسلحة ومخدرات، والمدعو (أ.ن) والسوري (ن.ع) لقيامهم بتاريخ سابق على إطلاق النار باتجاه مواطنين وإصابتهم، ومحل لبيع الهواتف الخليوية في ميناء طرابلس".



كما تدخّلت قوى من الجيش وعالجت توتراً في منطقتي كورنيش المزرعة وبربور على خلفية نزع صور، وأعادت الوضع إلى ما كان عليه. وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.