إحراق شجرة الميلاد وغرفة حرس منزل الشعار فجرا وتوقيف 4

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اقدم مجهولون فجر اليوم، على إحراق شجرة الميلاد عند دوار النيني في طرابلس، واستنكرت القيادات السياسية والدينية "هذا العمل المرفوض، لان احراق الشجرة لأول مرة منذ 9 أعوام يهدف بشكل واضح إلى إعادة الخطاب الطائفي وتشويه صورة المدينة".



كذلك، أقدم عدد من الشبان فجرا على تحطيم محتويات غرفة أمن منزل مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، ثم عمدوا إلى إحراقها. وحضرت على الفور الاجهزة الأمنية التي نفذت انتشارا واسعا في محيط المنزل.



وقد أوقفت عناصر الجيش أربعة أشخاص مشتبه بهم في حرق شجرة الميلاد وغرفة حرس المفتي الشعار.