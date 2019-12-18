ماذا طلب بري من الحريري؟

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اشارت المصادر لصحيفة "الأخبار" ان الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري ناقشا خلال لقائهما امس في عين التينة التطورات الأخيرة، ولا يزال هناك "تمسّك به كمرشح".

وقالت المصادر إن "بري ناقش معه إمكانية التخفيف من الشروط إذا كان راغباً في التكليف، انطلاقاً من مصلحة البلد، أو أقله تسمية أحد من قبله".



وفيما قالت المصادر إن "الاستشارات حتى اللحظة قائمة"، أبلغ الحريري بري أنه سيعاود التشاور مع رئيس الجمهورية والقوات مجدداً، فيما طالبه بري بـ"معاودة تفعيل حكومة تصريف الأعمال بالحد الممكن"، وخاصة أن "مرحلتها يُمكن أن تطول".