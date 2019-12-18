living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لا بد من حوار وطني جامع يتمثل فيه الحراك (النائب فريد البستاني)

18
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ليس في لبنان نظام أحادي الفعل على الصعيد السياسي كما هو حال البلاد التي تحكمها الديمقراطية البسيطة، أو البلاد التي نظمت تعددها بكونفدرالية تحكم كلا من مكوناتها ديمقراطية سلسة، ففي لبنان التعدد الطائفي في قلب الديمقراطية، والديمقراطية في قلب التعدد الطائفي، يعنيان غياب معادلة واضحة لحاكم ومحكوم، ويعقدان المساءلة والمحاسبة، وعندما تقوم الثورة يستطيع كل طرف في الحكم أن يراها ثورة على غيره، وكل مكون سياسي أو حزبي أو شعبي له صفتان، صفة تنطلق من مشروعه السياسي وموقعه في اللعبة الديمقراطية سواء في المؤسسات أو في الشارع، وصفة تضعه في لعبة التعدد كمكون يملك القدرة على التعطيل بقوة ما نسميه كلبنانيين بالميثاقية.
 
منذ إنتفاضة 17 تشرين الأول، التي أصبح عمرها شهرين، واللبنانيون أمام سؤال كبير هو ما العمل ؟
 
لا شك أن الجواب البسيط هو بحكومة إنقاذية تستطيع إسترداد ثقة الشعب بالدولة، وتمتلك خطة نهوض اقتصادي وإصلاح مالي، وإرادة وعزيمة السير بمكافحة حقيقية للفساد المتراكم، إنتهاء بإستعادة المال المنهوب، لكن الحقيقة التي قالتها لنا الأيام الستون تؤكد أن الأمر الذي بدا سهل الحصول بمجرد الدعوة للاستشارات النيابية من جانب رئيس الجمهورية، يظهر شديد التعقيد مع طلبات التأجيل المستمرة للاستشارات، رغم تمسك رئيس الجمهورية بإجرائها، وبمعزل عما تفضي إليه هذه الاستشارات لجهة تسمية رئيس يكلف بتشكيل الحكومة.
 
يجمع اللبنانيون على توقع مسار معقد لتأليف هذه الحكومة ولاحقا لظروف عملها ونجاحها، وبمعزل عما إذا كانت استقالة الحكومة بذاتها خطأ أم فخاً أم ورطة أم خطوة صحيحة، فنحن اليوم أمام مشهد مختلف، وأمام لبنان واللبنانيين معضلتان لا تحلهما الأدوات الدستورية البسيطة، هما تشكيل حكومة قادرة على القيام بمواجهة التحديات، وما يستدعيه ذلك من إحاطتها بدعم سياسي  وشعبي يصلان حد الإجماع، وتوفير مناخات النجاح لهذه الحكومة بالتوافق على الخطوط العريضة لعملها، التي تتشكل منها خطة الإنقاذ وينطلق منها البيان الوزاري للحكومة العتيدة.
 
الحكومة المطلوبة يجب أن تكون قادرة، قبل ان تبدأ بمهامها ضمن خطة المعالجة الإنقاذية، بتشكيلتها والتوافق المحيط بولادتها، على طمأنة كل الهواجس التي تتبادلها المكونات اللبنانية، طائفيا وسياسيا وميثاقيا، كما يجب أن لا تترك لتواجه تعقيدات دولية وإقليمية ينقسم اللبنانيون حولها إلى جبهات تستنزف الحكومة الجديدة، وتصرفها عن مهامها، وهذا يعني ببساطة أننا بحاجة لوفاق وطني جامع يحيط بالحكومة قبل ولادتها ويرافقها بعد الولادة، وأن تدرك جميع القوى السياسية والطائفية أن لا فرص للربح إلا وفقا لمعادلة الجميع رابح، وأن كل سعي لمكون طائفي أو سياسي للربح على حساب خسارة مكون سياسي أو طائفي آخر سيعني خسارة الجميع، وأن يعمل هذا الجميع لبلوغ التوافق المنشود وفقا لهذه القناعة وهذا الإدراك.
 
التوافق يستدعي حوارا وطنيا جامعا يدعو إليه رئيس الجمهورية، ولا مانع من توسيع نطاق المشاركة فيه عن حضور اللقاءات الحوارية السابقة، ليضم الفعاليات الاقتصادية، ولكن لا بد من أن يتسع هذا الحوار لممثلين عن الحراك الشعبي، الذي إنطلق كحركة إحتجاجية في معادلة السعي للتغيير بالوسائل الديمقراطية، فوجد نفسه في قلب المعادلة اللبنانية مكونا جديدا يضلف إلى المكونات التقليدية السياسية والطائفية، رغم تمسكه بلاطائفيته.
 
عندما بلغ التعقيد السياسي مراحل الأزمة والإستعصاء عام 2008 ذهب القادة اللبنانيون إلى الدوحة لعقد مؤتمر حوار وطني، وخرجوا بصيغة حل مهما كان الخلاف حول وصفها، لكنها وفرت للبنان فرصة الاستقرار لسنوات لاحقة، وما يمر به لبنان اليوم أشد وطأة وقسوة، ويحتاج أكثر من اي وقت مضى لهذا الحوار، الذي يجب ألا يبقى رهنا بدعوة الخارج للبنانيين، الذين يفترض أنهم قادرون على اللقاء والحوار، ويفترض أن رئاسة الجمهورية التي أكدت أهليتها للبقاء على مسافة فاصلة كافية من جميع الأطراف، كما أثبتت الوقائع صوابية مقاربتها لجهة عدم إختزال الأزمة بتحديد موعد للاستشارات النيابية، قادرة اليوم على تقديم رعاية منصفة وعادلة وموثوقة ومسوؤلة لهذا الحوار.
 
الحوار اليوم وليس غدا هو ما يحتاجه لبنان واللبنانيون .
 
 
 
الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout