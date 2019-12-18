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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 18 كانون الأول 2019

18
DECEMBER
2019
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الأخبار: العراق: طهران تعوّض خسارة عبد المهدي
من يريد خطف الشمال؟
الحريري يعود إلى عون وجعجع... بحثاً عن «الميثاقية»

 

 

البناء: التمهيد لنواف سلام يثير الريبة لقطبة مخفيّة يوم غدٍ الخميس بعد انسحاب تيار المستقبل من المنافسة برّي والحريريّ لمواجهة مشتركة لخطر الفتنة بتسريع التكليف والتأليف التداول بأسماء قبّاني والجسر كحلّ وسط يُرضي الشارع وينال التوافق

 

 

 

اللواء: «اليقظة» تخنق الفتنة.. والحكومة مجرَّد فكرة مُلِحّة!
برّي يتّصل بعون بعد لقاء الحريري.. وكوبيتش يزور القيادات الأمنية اعتراضاً على «الإفراط بإستخدام القوة»

 

 

النهار: التكليف عالق واستنفار لمواجهة الشغب

 

 

 


الجمهورية: لقاء بري- الحريري يفتح الخيارات

 

 

 

الديار: الهيكل يتهاوى والسياسيون يتقاسمون الحصص الحكومية... في حين أن النهب مُستمر
تهريب الدولارات إلى الخارج مُستمرّ والأميركيون يُحضّرون لائحة عقوبات بالفاسدين
مطلع العام 2020 محفوف بالمخاطر الإجتماعية وتوقّعات بإرتفاع نسبة الفقر والجوع

 

 

 

نداء الوطن: "التكليف" في عهدة بري... "إذا ما الخميس الاثنين"
"فتنةُ"... إخماد الثورة

 

 

 

 

the daily star: Relax and let me work, Berri tells Hariri

 

 

 

l'orient le jour: Si ce n’est la case départ, ça y ressemble fortement

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